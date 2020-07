Formula 1, Leclerc: “Fra i miei difetti c’è la voglia di strafare, ma riesco a riconoscerlo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sicuramente ho dei difetti, forse la voglia di strafare, ma imparerò. Anche se sono sempre molto critico, riesco ad essere onesto con me stesso e questa è una cosa buona. Imparo sempre dagli errori che faccio: questo non vuol dire che sicuramente non lo ricommetterò, ma tornerò più forte“. Charles Leclerc si racconta così durante l’intervista ‘Checkpoint Charles’, in onda su Sky Sport F1. “Vincere il Mondiale quest’anno, realisticamente, sarà difficile. Sono comunque ottimista e sono sicuro che possiamo recuperare: riusciremo ad avere dei successi durante quest’anno – ha aggiunto il monegasco della Ferrari -. Chi tra me e Verstappen vincerà per primo un Mondiale? Max è un grande pilota, ... Leggi su sportface

