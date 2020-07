Formula 1, le pagelle delle qualifiche: Hamilton fa 90 e si prende 8; Leclerc sufficiente, la Ferrari e l'Alfa Romeo no (Di sabato 18 luglio 2020) Hamilton - voto 8 Novantesima pole position in carriera, un'enormità. Guida l'astronave tedesca con leggerezza e stile. Anche il titolo 2020 è già impacchettato e pronto per essere spedito a casa sua. ... Leggi su leggo

leggoit : Formula 1, le pagelle delle qualifiche: Hamilton fa 90 e si prende 8; Leclerc sufficiente, la Ferrari e l'Alfa Rome… - sportface2016 : #F1, le PAGELLE delle qualifiche dell'#HungarianGP: #Hamilton e la #Mercedes danno spettacolo - infoitsport : Formula 1, GP Stiria, pagelle: Leclerc e Ferrari da 4, Hamilton perfetto, 10 - infoitsport : Formula 1, le pagelle. Solito perfetto Hamilton, vola anche Verstappen. Ferrari imbarazzanti - MicheleMassa19 : Michele Massa da i voti OH GOD OH FUCK -