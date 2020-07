Formazioni ufficiali Verona-Atalanta: c’è Malinkovskyi, Juric sceglie Salcedo (Di sabato 18 luglio 2020) Formazioni ufficiali Verona-Atalanta – Primo anticipo della 34ª giornata di Serie A è il match del Bentegodi tra i gialloblu di Ivan Juric e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. I primi, che in casa quest’anno hanno dato filo da torcere a più di una big, proveranno a rendere la vita difficile alla migliore squadra – in termini di risultati e punti conquistati – alla ripresa del campionato dopo il lockdown. Queste le scelte definitive dei due allenatori sui 22 da mandare in campo. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; ... Leggi su calcioweb.eu

GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #VeronaAtalanta ?? - ilnapolionline : SERIE A - Hellas Verona-Atalanta, formazioni ufficiali. Juric lancia il classe 2001 Salcedo -… - 100x100Napoli : Serie A: le formazioni ufficiali di Verona-Atalanta, c’è l’azzurro Rrahmani dal primo mintuo - infobetting : Verona-Atalanta (18 luglio ore 17.15): formazioni ufficiali, quote, pronostici - TuttoIlMercato : Le formazioni ufficiali di #VeronaAtalanta #Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freu… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo LIVE: formazioni ufficiali, partita in diretta e risultato Sassuolonews.net Verona Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Al Bentegodi di Verona, la squadra di Gasperini prova a mantenere il secondo posto in classifica e a mettere pressione alla Juventus. Gomez torna dal 1' alle spalle di Duvan Zapata. L'Hellas vuole ...

Atalanta, riecco il Papu con Zapata. Inter: si rivede Barella. Nella Juve c'è Douglas Costa dal 1'

Verona formazione ufficiale (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. Atalanta È pronto a tornare dall'inizio il Papu Gomez, in ...

Al Bentegodi di Verona, la squadra di Gasperini prova a mantenere il secondo posto in classifica e a mettere pressione alla Juventus. Gomez torna dal 1' alle spalle di Duvan Zapata. L'Hellas vuole ...Verona formazione ufficiale (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. Atalanta È pronto a tornare dall'inizio il Papu Gomez, in ...