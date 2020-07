Formazioni ufficiali Milan-Bologna: Serie A 2019/2020 (Di sabato 18 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Milan-Bologna, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Appuntamento serale a San Siro per la sfida tra rossoneri e rossoblù con fischio d’inizio alle ore 21:45. Ottimo filotto da parte dei ragazzi di Pioli che proseguono la rincorsa al quinto posto con quattro punti di distacco dalla Roma. Per il Bologna, invece, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic. Bologna: in attesa Leggi su sportface

