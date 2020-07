Formazioni ufficiali Milan-Bologna: confermato Ibrahimovic (Di sabato 18 luglio 2020) Formazioni ufficiali Milan-Bologna – L’anticipo serale della trentaquattresima giornata vede di fronte Milan e Bologna. I rossoneri sono ancora imbattuti dalla ripresa del campionato. La vittoria in rimonta contro il Parma ha dato ulteriore fiducia alla squadra di Pioli, che ora vuole proseguire il trend positivo. Il Bologna è reduce da due pareggi: il primo contro il Parma, dove la squadra di Mihajlovic è stata raggiunta nel finale, il secondo contro il Napoli, dove i felsinei meritavano qualcosa in più. Le Formazioni ufficiali del match. Formazioni ufficiali Milan-Bologna Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, ... Leggi su calcioweb.eu

Le scelte di Pioli e Mihajlovic per Milan-Bologna, match valevole per la 34a giornata di Serie A. Tornano Rebic e Bennacer dal primo minuto.Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Appuntamento serale a San Siro per la sfida tra rossoneri e rossoblù con f ...