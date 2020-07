Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo: Pereiro con Joao Pedro (Di sabato 18 luglio 2020) Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo – Continua il programma della 34esima giornata del campionato di Serie A. La seconda partita regala la sfida tra Cagliari e Sassuolo, la squadra di De Zerbi è reduce da un periodo entusiasmante, una serie di risultati utili consecutivi e dal pareggio contro la Juventus. I neroverdi avrebbero meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere in campo. Percorso diverso invece per i sardi che non riescono a vincere da tanti turni, la permanenza in massima categoria non è in discussione, ma serve un cambio di passo per concludere al meglio la stagione. Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, ... Leggi su calcioweb.eu

Fantacalcio : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali - Cucciolina96251 : RT @SkySport: Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali - Calcio_Casteddu : #CagliariSassuolo, le scelte di #Zenga e #DeZerbi a meno di un'ora dal match della #SardegnaArena - UgoBaroni : RT @SkySport: Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A -