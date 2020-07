FORMAZIONI Milan Bologna: le scelte degli allenatori (Di sabato 18 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Bologna, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/2020. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. Allenatore: Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

