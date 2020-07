Fondi Ue, occhio al "freno d'emergenza". Spunta il piano che piace a Olanda & co (Di sabato 18 luglio 2020) C'è un «super freno di emergenza» tra le correzioni previste nella bozza di compromesso sull'Mff 2021-27, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, e sul Recovery Plan messo da Charles Michel sul tavolo dei leader riuniti a Bruxelles per il Consiglio Europeo. Si prevede, secondo il testo, che «entro tre giorni», verosimilmente dall'approvazione del piano nazionale di ripresa e di resilienza, ci possa essere la richiesta da parte di «uno Stato membro» di sollevare la questione, «senza indugio», portandola «al Consiglio Europeo o all'Ecofin perché la questione sia affrontata in modo soddisfacente». La formulazione è ambigua e tra le due istituzioni c'è differenza: l'Ecofin, che riunisce i ministri delle Finanze dell'Ue, decide ... Leggi su iltempo

