Fiumicino (Roma) – Tragico incidente sull’Aurelia: morti e feriti (Di sabato 18 luglio 2020) Lo schianto sulla via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Le vittime sono una ragazza di 23 anni e un uomo di 50. Salvo l’occupante della vettura incendiata incidente stradale questa mattina all’alba a Fiumicino. Lo schianto sulla via Aurelia. Il bilancio è drammatico: due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita a causa dell’impatto, avvenuto … Leggi su periodicodaily

- rotaruchristina : RT @rep_roma: Fiumicino, incidente sull'Aurelia: muoiono una ragazza di 23 anni e un uomo di 50 [aggiornamento delle 16:48] -

Tragedia a Fiumicino dove un'auto ha preso fuoco in un'incidente che ha coinvolto tre veicoli sulla statale via Aurelia all'altezza del chilometro 32, a Palidoro, vicino a Roma. Sono morte due persone ...Sono emersi nuovi dettagli in merito al terribile incidente stradale avvenuto stamane a Fiumicino, nei pressi di Roma. Stando a quanto riportato, due auto si sarebbero frontalmente e una delle due ...