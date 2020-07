Fisco, nessun rinvio. I commercialisti minacciano lo sciopero: così tagliano le gambe alle imprese (Di sabato 18 luglio 2020) nessuna proroga al pagamento delle tasse. Da lunedì si paga. È lo stesso ministero dell’Economia a bocciare il rinvio del pagamento delle tasse al 30 settembre 2020 come chiesto a gran voce dai commercialisti. Che ora minacciano lo sciopero. Il governo ha detto un no incomprensibile ”Di fronte alle ripetute e più che motivate richieste di proroga dei versamenti del 20 luglio avanzate dai commercialisti, il governo ha opposto un no che sembra al momento irrevocabile, oltre che incomprensibile”. E’ quanto si legge in una nota del consiglio nazionale che riunisce le sigle sindacali dei commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdec, Unico). Il governo si espone a una magra figura “Non ... Leggi su secoloditalia

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Fisco, nessun rinvio. I commercialisti minacciano lo sciopero: così tagliano le gambe alle imprese - SecolodItalia1 : Fisco, nessun rinvio. I commercialisti minacciano lo sciopero: così tagliano le gambe alle imprese… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando 'non ci sarà la reintroduzione dell'#Imu prima casa e nessun meccan… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando 'non ci sarà la reintroduzione dell'#Imu prima casa e nessun meccan… - Moixus1970 : RT @ultimenotizie: Nella riforma del fisco cui il governo sta lavorando 'non ci sarà la reintroduzione dell'#Imu prima casa e nessun meccan… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco nessun Fisco: nessuna proroga per i versamenti del 20 luglio. Niente Imu sulla prima casa Agenzia ANSA Tasse, no del Tesoro al rinvio. Lunedì salasso da 8,4 miliardi

Nessuna proroga dei versamenti delle imposte ... Le speranze residue dei contribuenti per un alleggerimento del peso del fisco sono affidate alla riforma fiscale di cui proprio il ministro ...

Scadenze fisco lunedì, Cgia: rischio 'innesco' usura per imprese

"Non potendo ricorrere a nessun intermediario finanziario -segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - queste Pmi, strutturalmente a corto di liquidità e in grosse difficoltà ...

Nessuna proroga dei versamenti delle imposte ... Le speranze residue dei contribuenti per un alleggerimento del peso del fisco sono affidate alla riforma fiscale di cui proprio il ministro ..."Non potendo ricorrere a nessun intermediario finanziario -segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - queste Pmi, strutturalmente a corto di liquidità e in grosse difficoltà ...