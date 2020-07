Fisco: la scadenza delle imposte sui redditi del 20 luglio e il rischio-sciopero dei commercialisti (Di sabato 18 luglio 2020) Il governo non ha rinviato la scadenza fiscale del 20 luglio, che inaugurerà una maratona di adempimenti che proseguirà poi fino alla fine del mese. Agli appuntamenti stabiliti si aggiungono infatti quelli rinviati a causa dell’emergenza dettata dal Coronavirus. Nei giorni scorsi i commercialisti in una lettera al governo in cui si chiedeva un nuovo rinvio ne hanno contati 246 da metà alla fine del mese. Un ulteriore rinvio però avrebbe fatto mancare ancora alle Casse dello stato , già provate dall’emergenza un flusso stimato intorno a 8,4 miliardi. Fisco: la scadenza dei versamenti del 20 luglio e il rischio-sciopero dei commercialisti E così oggi, a sorpresa, il Consiglio nazionale ... Leggi su nextquotidiano

Roma, 18 lug 17:40 - (Agenzia Nova) - Fanno bene i commercialisti a richiamare il governo alle proprie responsabilità: le scadenze fiscali vanno assolutamente prorogate?. Così in una nota Mariastella ...

Scadenze Fisco, commercialisti minacciano sciopero

Per le sigle sindacali e il Consiglio “in questi ultimi giorni abbiamo più volte reiterato il nostro accorato appello per una proroga dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap ...

