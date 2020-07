Firenze: Santa Croce raddoppia le aperture. Visite 6 giorni su 7. Dal 27 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Nel nuovo corso viene offerta anche l'opportunità, mai sperimentata prima, di suggestive Visite serali nei giorni di giovedì per il percorso Classico (50 minuti) e poi mercoledì e venerdì per il percorso Speciale (un'ora e mezza) Leggi su firenzepost

raicinque : Per #SabatoClassica è proposto il concerto dell'Orchestra e Coro del @maggiomusicale fiorentino diretti da… - beatshoney : RT @beautifulpic777: Firenze Cattedrale di Santa Maria del Fiore - KLovesNature : RT @beautifulpic777: Firenze Cattedrale di Santa Maria del Fiore - nieves93747430 : RT @NucciPollarolo: “Suona per me” Filippino Lippi. Affresco Cappella Strozzi. Santa Maria Novella, Firenze - calvi1956 : RT @MarcoMariani_IT: maggiomusicale: RT raicinque: Per #SabatoClassica è proposto il concerto dell'Orchestra e Coro del maggiomusicale fior… -