Firenze. Nasce la Stoviglioteca per ridurre l’uso della plastica e la produzione di rifiuti (Di sabato 18 luglio 2020) Piatti, posate e bicchieri durevoli messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Firenze per eventi e feste organizzati da cittadini e associzioni: obiettivo ridurre al massimo il consumo di plastica usa e getta e la produzione di rifiuti durante queste iniziative, sensibilizzando così i cittadini e le associazioni verso comportamenti più sostenibili nei confronti dell’ambiente. È la ‘Stoviglioteca’ il nuovo servizio promosso dall’assessorato all’Ambiente nell’ambito del Piano di azione per la riduzione dell’uso della plastica approvato dalla giunta. Il servizio, che sarà gestito dallo Sportello Ecoquo in collaborazione con il Centro anziani Villa Bracci, è stato presentato ... Leggi su laprimapagina

