Firenze. Edilizia scolastica: lavori per oltre 15 milioni (Di sabato 18 luglio 2020) L’impegno dell’amministrazione sulla scuola non va in vacanza. Gli interventi previsti sul patrimonio edilizio scolastico durante l’estate ammontano infatti a oltre 15 milioni di euro. Dal completamento dell’auditorium della scuola Guicciardini a interventi di adeguamento sismico e antincendio fino alle manutenzioni straordinarie edili e quelle relative all’impiantistica: sono molti e dislocati in tutti i quartieri della città.“Mai come adesso è urgente far sì che i nostri bambini e ragazzi possano trovare al loro rientro a scuole strutture efficienti, e sicure. – spiega l’assessore comunale all’Educazione Sara Funaro – Investiamo oltre 15 milioni di euro nella cura degli istituti, una cifra importante che dimostra l’attenzione ... Leggi su laprimapagina

