Fiorentina-Torino, Iachini: “Noi meglio in trasferta? Vi dico la mia. Belotti un ‘figlioccio’, a Palermo…” (Di sabato 18 luglio 2020) Tutto pronto per Fiorentina-Torino.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Viola, Giuseppe Iachini, intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro gli uomini di Moreno Longo: dalla vittoria conquistata mercoledì sera contro il Lecce, al suo rapporto con il numero 9 granata Andrea Belotti. Il coach originario di Ascoli Piceno, infatti, ritroverà da avversario l'attaccante bergamasco che ha allenato in quel di Palermo."Il Torino è un’ottima squadra, non a caso era partita per l’Europa, disputando i preliminari di EL. Da diversi anni lavora con lo stesso gruppo, ha ottimi giocatori in tutti i reparti. Sicuramente davanti ha in Belotti, un mio 'figlioccio' calcistico che ha esordito con me al Palermo. È un ottimo ... Leggi su mediagol

