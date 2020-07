Fiorentina-Torino (19 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 18 luglio 2020) Tre gol al Lecce, una serata finalmente prolifica anche grazie alla difesa non brillante dei pugliesi, vittoria e dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Iachini si è tolta dalle spalle il peso di una classifica insidiosa e può accogliere senza preoccupazioni il Torino che ha una situazione simile, 37 punti dopo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

