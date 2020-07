Fifa 21: L’Elland Road di Leeds nuovo stadio su FIFA 21! (Di sabato 18 luglio 2020) Con la sconfitta del West Bromwich a Huddersfield il 17 luglio il Leeds ha conquistato la matematica promozione in Premier League: erano 16 anni che la squadra, allenata quest’anno da Marcelo Bielsa, mancava dal massimo campionato inglese In base all’accordo con EA Sports in FIFA 21 sarà presente l’Elland Road, lo stadio che ospita le … L'articolo FIFA 21: L’Elland Road di Leeds nuovo stadio su FIFA 21! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

