Fedez sbrocca sui social per difendere la moglie Chiara Ferragni: ecco cosa è successo! (Video) (Di sabato 18 luglio 2020) Chi lo segue sui social o chi è aggiornato in materia di gossip, sa che Federico Lucia, in arte Fedez, utilizza spesso i suoi seguitissimi canali social per difendere lui o la moglie Chiara Ferragni dalle polemiche che spesso li travolgono. Succede sovente, infatti, che i Ferragnez siano subissati dalle critiche o siano coinvolti in vere e proprie bufere mediatiche. Risale proprio alle ultime ore, infatti, un articolo dedicato alla famosissima influencer pubblicato su Il Fatto Quotidiano dal critico d’arte Tommaso Montanari, oggetto dell’articolo alcune foto che la Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram ieri, che la ritraggono intenta a realizzare uno shooting fotografico all’interno degli Uffizi di ... Leggi su isaechia

Fedez difende come un leone la moglie Chiara Ferragni: "Informatevi! Gli Uffizi in tendenza grazie ai vaffa che si prende da giorni. Giornalisti di mer***. Siete la cloaca del giornalismo ..."

