Fedez sbrocca: giornalisti di m***! Uffizi in tendenza solo per Chiara Ferragni... (Di sabato 18 luglio 2020) Fedez difende come un leone la moglie Chiara Ferragni: "Informatevi! Gli Uffizi in tendenza grazie ai vaffa che si prende da giorni. giornalisti di mer***. Siete la cloaca del giornalismo contemporaneo". Chiara Ferragni fa foto negli Uffizi, Chiara Ferragni scatta dentro la Cappella Sistina. Orrore! È una viziata privilegiata da insultare e trascinare in polemiche inutili. L'imprenditrice digitale ha l'abitudine di farsi scivolare le cose addosso e infatti ha replicato all'indignazione a un tanto al chilo con un'Instagram Stories in cui sorride: "Io che penso a quando si scoprirà il vero motivo per cui ero agli Uffizi". Fedez, invece, è più ... Leggi su iltempo

