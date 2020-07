Fedez furioso dopo la polemica su Chiara Ferragni e gli Uffizi: “Siete la cloaca del giornalismo” (Di sabato 18 luglio 2020) Fedez interviene sulla polemica scoppiata sui social dopo il post con cui Galleria degli Uffizi di Firenze ha paragonato la bellezza di Chiara Ferragni a quella della Venere di Botticelli. Il rapper, in particolare, nelle sue stories su Instagram critica il Fatto quotidiano per un articolo intitolato “La Venere Ferragni riduce Botticelli a tormentone social” e firmato dal critico d’arte Tomaso Montanari. “Il tormentone social lo crea Chiara Ferragni o li create voi con una polemica del c***o?”, commenta Fedez. “Profanazione degli Uffizi per uno shooting per Vogue? Vi do uno scoop: shooting fotografici in luoghi d’arte sono già ... Leggi su tpi

Fedez è di nuovo una furia! Il rapper non si tira mai indietro quando si tratta di dire la sua e riesce sempre a esporre il suo pensiero in maniera chiara e decisa. Anche forte, quando serve ed è ...

