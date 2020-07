Fedez, furioso, difende la Ferragni dai media: “Siete la cloaca del giornalismo” (Di sabato 18 luglio 2020) Questo articolo Fedez, furioso, difende la Ferragni dai media: “Siete la cloaca del giornalismo” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez si sfoga sulla polemica che ha colpito Chiara Ferragni nelle ultime ore: il rapper tuona su Instagram contro i giornalisti. Fedez parla della polemica che ha coinvolto Chiara Ferragni nella ultime ore a causa di uno shooting fotografico nel Museo degli Uffizi. Alcuni giornali hanno scatenato il putiferio pubblicando degli articoli in cui criticano … Leggi su youmovies

