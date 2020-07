Fedez difende Chiara Ferragni per le foto agli Uffizi, ma il paragone con Mahmood al Museo Egizio non regge (Di sabato 18 luglio 2020) In un tweet al vetriolo Fedez difende Chiara Ferragni, bersagliata ancora una volta dopo aver pubblicato gli scatti che documentano la sua visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Avvenuta in notturna, la gita dell'imprenditrice nella città di Dante si è svolta per un servizio destinato a Vogue. Ha fatto tanto discutere, soprattutto, il paragone tra Chiara Ferragni e la Venere di Botticelli fatta proprio dallo staff degli Uffizi sui social ufficiali della Galleria fiorentina. Le polemiche piovute sull'influencer dagli occhi azzurri ricordano tanto quelle che avevano lapidato i Ferragnez nell'occasione della visita privata ai Musei Vaticani. A questo giro Fedez ... Leggi su optimagazine

_francescaa7 : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - LaviniaVentanni : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - ericaconlac_ : Credo che tutti vorrebbero un uomo che ti difende come Fedez difende la Ferry ?? - Alessandro_17_ : RT @dobrevsunicorns: Il modo in cui Fedez difende Chiara Ferragni contro tutto e tutti è bellissimo secondo me. Si arrabbia e si sfoga non… - ila95847646 : ma @Fedez che difende la ferry per le polemiche degli Uffizi?? boh io lo amo???? -

