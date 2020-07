Fedez difende Chiara Ferragni dopo la polemica sugli Uffizi: “Avete bisogno di mia moglie…” (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Come vi avevano scritto anche ieri (cliccare per credere), non si fermano le polemiche in merito alla visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze per uno shooting fotografico. dopo i numerosi articoli, ad intervenire sulla questione ci ha pensato Fedez, che non è riuscito a trattenere la sua ira nei confronti di alcuni giornalisti,... L'articolo Fedez difende Chiara Ferragni dopo la polemica sugli Uffizi: “Avete bisogno di mia moglie…” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

