Fauci insiste sulle mascherine ma si scontra con l'idiozia di Trump: 'Non voglio imporle, gli americani sono liberi'

Il virologo a capo della task force contro il Coronavirus Anthony Fauci insiste affinché i governatori siano il più "energici possibile" nell'imporre ai cittadini degli Stati l'uso della mascherina, ...

Il virologo a capo della task force contro il Coronavirus Anthony Fauci insiste affinché i governatori siano il più "energici possibile" nell'imporre ai cittadini degli Stati l'uso della mascherina, ...

Fauci ai governatori: siate severi su uso mascherine

Per questo le mascherine sono davvero importanti e dovremmo usarle ovunque", ha spiegato Fauci durante un evento virtuale della Camera di commercio. Le persone, ha insistito, devono capire che siamo ...

Per questo le mascherine sono davvero importanti e dovremmo usarle ovunque", ha spiegato Fauci durante un evento virtuale della Camera di commercio. Le persone, ha insistito, devono capire che siamo ...