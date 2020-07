Fase 3: da Comune Bergamo 500mila euro per famiglie colpite da conseguenze Covid (Di sabato 18 luglio 2020) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il Comune di Bergamo ha deciso di stanziare 500mila euro per le famiglie colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza cornavirus. Il Comune erogherà un contributo, da 300 euro a 500 euro, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. L'assessore comunale alle Politiche sociali, Marcella Messina, spiega che "abbiamo destinato 500mila euro del Fondo di Mutuo Soccorso per aiutare quelle famiglie residenti a Bergamo nelle quali dopo il periodo dell'emergenza Covid-19, cioè a partire dal 8 marzo 2020, e a seguito dell'emergenza, si siano verificate situazioni diverse, dalla ... Leggi su liberoquotidiano

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il Comune di Bergamo ha deciso di stanziare 500mila euro per le famiglie colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza cornavirus. Il Comune erogherà un contributo, ...

Regione e Caritas, nuove relazioni: cammino comune nel contrasto alle povertà

«La rete Caritas è un presidio fondamentale nel contrasto alle povertà, ancor più per l’adozione di modelli che vanno oltre l’assistenzialismo per privilegiare invece lo sviluppo integrale della perso ...

