Fantacalcio, i consigli per la 34^ giornata della Serie A (Di sabato 18 luglio 2020) Fantacalcio, i consigli per il prossimo turno di campionato. I migliori giocatori per accumulare bonus: il kit ruolo per ruolo con delle sorprese I consigli di formazione per continuare a vincere la giornata al Fantacalcio sono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 34^ giornata di Serie A. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. PORTIERI Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Il consiglio principale è di schierare sempre ... Leggi su zon

BombeDiVlad : ???? #Fantacalcio - Avete già schierato la formazione? Ecco i nostri consigli ??? #LBDV #LeBombeDiVlad - JournalSoldout : #FantaSoldOut: i consigli per la 34ª giornata del #fantacalcio ?? #soldout #fantacalcioseriea #seriea #serieatim… - liberox25 : @FBiasin La curiosità per il nome del quarto in classifica è troppo alta, non sono lucido per elargire consigli per il fantacalcio - DiMarzio : Consigli #Fantacalcio | 7 attaccanti da schierare nella 34ª giornata -