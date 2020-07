Fabiola Cimminella in bikini, provocante e sensuale con il pancione: «Sei sempre la più f**a» (Di sabato 18 luglio 2020) Sguardo provocante e fisico invidiabile, stiamo parlando della stupenda Fabiola Cimminella. Verso la fine della quarantena l’influencer ha annunciato sui social di essere incinta e nonostante stia per diventare mamma non riesce a placare il suo lato provocante. La sua ultima foto su Instagram in bikini ha lasciato a bocca aperta i suoi followers ed ha alzato la temperatura. L’influencer si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island nei panni, ovviamente, della tentatrice. Il noto reality di Mediaset è stato un trampolino di lancio per lei, perché Fabiola è anche una talentuosa ballerina. L’abbiamo vista all’opera in programmi come Made in Sud. Recentemente Fabiola ha anche pubblicato il suo primo libro ... Leggi su urbanpost

