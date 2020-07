FA Cup Arsenal-Manchester City oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Il grande calcio inglese nella giornata di sabato 18 luglio vivrà una serata da brividi con la semifinale della FA Cup tra Arsenal e Manchester City. Il Wembley sarà il teatro di una sfida molto sentita dalle due tifoserie anche se lo storico impianto inglese sarà vuoto a causa dell’emergenza sanitaria. Chi tra Gunners e Citizens conquisterà un posto in finale? Appuntamento alle ore 20:45 con la diretta esclusiva della piattaforma streaming DAZN. Leggi su sportface

