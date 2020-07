F1 GP Ungheria, Binotto: “Troppo distacco dalla Mercedes, non siamo soddisfatti” (Di sabato 18 luglio 2020) “Una qualifica che rispecchia il nostro attuale potenziale. Non possiamo certo dirci soddisfatti di una terza fila, soprattutto alla luce del pesante distacco rispetto alla squadra che occupa la prima“. E’ il commento di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo la giornata di qualifiche del Gran Premio di Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con Sebastian Vettel che partirà quinto e Charles Leclerc sesto. “E’ singolare vedere la differenza che c’è sui pochi tratti di rettilineo di questo circuito fra alcune vetture e il resto del lotto”, ha spiegato. “Su un tracciato dalle caratteristiche diverse da quello di Spielberg oggi siamo riusciti in qualifica a tirare fuori il meglio dalla monoposto, ma ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, il commento di #Binotto dopo le qualifiche dell'#HungarianGP - mattiamaestri46 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Binotto punge i motorizzati #Mercedes #HungarianGP - FormulaPassion : #F1 | #Binotto punge i motorizzati #Mercedes #HungarianGP - infoitsport : Gp Ungheria, Binotto: 'Non dovremo commettere errori' - infoitsport : F1, Un Binotto arrendevole anche in Ungheria: Il motore conta anche qui! -