F1 | Ferrari pronta a firmare il Concorde agreement

BUDAPEST - La Ferrari sarebbe pronta a firmare il nuovo "Concorde agreement", dal 2021 in poi, il contratto tra l'organo di governo FIA, le squadre e i proprietari di Formula 1. Il team principal ...

BUDAPEST - La Ferrari sarebbe pronta a firmare il nuovo "Concorde agreement", dal 2021 in poi, il contratto tra l'organo di governo FIA, le squadre e i proprietari di Formula 1. Il team principal ...

Ungheria, Bottas vola nelle libere, Leclerc quarto

