Espanyol-Celta Vigo: formazioni ufficiali, quote, pronostici. La salvezza dopo la grande paura? (Di sabato 18 luglio 2020) Il Celta Vigo potrebbe scrivere un manuale su come complicarsi la vita e far vivere momenti tribolati alla propria tifoseria: anche quest’anno, dopo la grande paura della stagione scorsa, i galiziani sono riusciti a mettersi in una situazione molto antipatica, anche se ancora ampiamente risolvibile. Giovedì notte, in una partita folle col Levante, hanno subito … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

