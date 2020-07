Escort positiva. Il sindaco di Modica: "Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli" (Di sabato 18 luglio 2020) Una donna di origine peruviana è risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata nell’ospedale di Foligno (Perugia), dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragusano. La donna fa la Escort e aveva preso in affitto un monolocale per il ricevimento di diversi clienti su appuntamento. Poi la donna si era trasferita in Umbria, dove si è sentita male. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno.“Se qualcuno a Modica avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna - si sottolinea dall’Azienda sanitaria provinciale - è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a ... Leggi su huffingtonpost

