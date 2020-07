Escort positiva al Covid ricoverata in Umbria, ha lavorato a Modica. L’azienda sanitaria: “Chi l’ha incontrata lo segnali e faccia tampone” (Di sabato 18 luglio 2020) “Chi l’ha incontrata vada a fare il tampone. Anche a costo di essere messo alla porta dalla moglie”. E’ l’appello alla responsabilità rivolto dal sindaco di Modica ai clienti di una Escort risultata positiva al coronavirus dopo aver lavorato per due settimane nella cittadina del ragusano. Ora la donna, di origine peruviana, è ricoverata in ospedale a Foligno, nel perugino. A Modica aveva preso in affitto un miniappartamento in cui ha ricevuto diversi clienti su appuntamento. Poi si è trasferita in Umbria, dopo aver preso l’autobus per Catania ed il treno fino a Foligno, dove si è sentita male. L’azienda sanitaria provinciale iblea avverte che se qualcuno a ... Leggi su ilfattoquotidiano

