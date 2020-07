Escort positiva al Covid-19: “Andate a fare i test, anche rischiando di farvi cacciare da mogli” (Di sabato 18 luglio 2020) Ha avvertito del malessere mentre si trovava a Foligno. Sottoposta a tampone, è risultata positiva al coronavirus. È la storia in breve di una donna che di professione fa l’Escort e che nel corso della sua attività sembra aver incontrato diversi clienti negli ultimi giorni. Circostanze che hanno convinto le autorità a fare un appello verso chiunque l’abbia frequentata a sottoporsi dai test per verificare l’eventuale contagio. Oggi c’è il rischio che molti dei clienti possano far passare sotto traccia la cosa, con tanti rischi annessi per la comunità siciliana. La donna si è sentita male mentre era in Umbria. Negli ultimi giorni aveva però esercitato in Sicilia, nel ragusano per la precisione. Secondo quella che è la ... Leggi su sportface

fattoquotidiano : Escort positiva al Covid ricoverata in Umbria, ha lavorato a Modica. L’azienda sanitaria: “Chi l’ha incontrata lo s… - MediasetTgcom24 : Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica… - HuffPostItalia : Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' - DarioPanzac89 : RT @fattoquotidiano: Escort positiva al Covid ricoverata in Umbria, ha lavorato a Modica. L’azienda sanitaria: “Chi l’ha incontrata lo segn… - SilviaTeresa14 : RT @foresta233: Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' Li vorrei vedere, ahahahahahahah… -