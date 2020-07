Escort positiva al coronavirus. L’appello: “Si faccia avanti chi ha avuto contatti con lei” (Di sabato 18 luglio 2020) Escort positiva al coronavirus. Inizialmente era stato riferito di un suo ricovero nell’ospedale di Foligno, in provincia di Perugia, dove si sarebbe trasferita dopo il soggiorno in Sicilia. A Modica la donna, di origini peruviane, ha preso in affitto un monolocale, poi si sarebbe trasferita in Umbria dove si sarebbe sentita male. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a partire dai mezzi di trasporto utilizzati e, ovviamente, alle persone con le quali ha avuto rapporti. La peruviana è stata trasferita all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stata riscontrata la positività a Covid-19. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno.



