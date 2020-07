Escort a Modica positiva al Covid. L’appello del sindaco: «Andate a fare il tampone» (Di sabato 18 luglio 2020) Si è sentita male appena rientrata in Umbria la escort che dopo un soggiorno di due settimane a Modica, in Sicilia, ha scoperto di essere positiva al Covid-19. La donna, di origine peruviana e abitante a Livigno, è attualmente ricoverata presso l’Ospedale di Perugia, nel reparto Malattie Infettive, dopo aver accusato i sintomi del virus. I sanitari umbri hanno subito cercato di ricostruire tutti gli spostamenti della paziente per tracciare i possibili contagi, la quale ha preso in affitto una casa vacanze nel centro storico della cittadina siciliana nelle ultime due settimane e qui, secondo le ricostruzioni, ha ricevuto diversi clienti. Per fare poi ritorno nella propria regione di residenza ha prima preso un autobus per Catania e successivamente un treno per l’Umbria. Leggi su vanityfair

