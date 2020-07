Eros Ramazzotti innamorato: “La nuova fidanzata è un’ex allieva di Amici” (Di sabato 18 luglio 2020) Il gossip non è proprio intenzionato a mollare la presa su Eros Ramazzotti e la sua ex, Marica Pellegrinelli. Quest’ultima proprio recentemente è data come nuova fiamma del calciatore Marco Borriello e solo poco prima la modella aveva fatto parlare di sé per la sua vicinanza al collega Paul Ferrari. Una vita sentimentale assai intensa, a stare a sentire gli esperti di cronaca rosa. Ma anche il cantante romano, sempre stando alle indiscrezioni avrebbe un nuovo amore. Dopo le voci, poi smentite, sul presunto flirt con la conduttrice Roberta Morise erano arrivate quelle sulla ex protagonista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. Con Sonia Eros era stato paparazzato in un maneggio alle porte di Bergamo e da quelle foto il rumor è esploso all’istante. Ma con la stessa rapidità si ... Leggi su caffeinamagazine

