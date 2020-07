Era d’Estate il film per ricordare Paolo Borsellino domenica 19 luglio su Rai Movie (Di sabato 18 luglio 2020) Era d’Estate stasera su Rai Movie il film per ricordare Paolo Borsellino domenica 19 luglio. Trama e trailer Sono passati 28 anni dalla strage di via d’Amelio che il 19 luglio 1992 colpì Paolo Borsellino a poche settimane dall’attentato che uccise l’amico e collega Giovanni Falcone. Per ricordarli su Rai Movie arriva il film Era d’Estate domenica 19 luglio 2020 alle 21:10. Anche Rai Premium vuole ricordare il giudice Borsellino e i suoi uomini, mandando in onda, alle 14.30, sempre il 19 luglio, “Paolo Borsellino ... Leggi su dituttounpop

Sfrenest : RT @AlfredEgo11: Vorrei essere vento nelle roventi mattine d'estate a combatter per te la calura e rinfrescarti le gote arrossate. Vento t… - PasseggiandoxRm : Su Ponte Rotto un tempo c'era un'osteria, chissà come ci si stava bene d'estate ! - restivogab : Si iniziano a vedere errori semplici anche nell’Atalanta. Errori da cali fisici e conseguentemente mentali. Tutti n… - JeSuisLaMort3 : RT @AlfredEgo11: Vorrei essere vento nelle roventi mattine d'estate a combatter per te la calura e rinfrescarti le gote arrossate. Vento t… - AlfredEgo11 : Vorrei essere vento nelle roventi mattine d'estate a combatter per te la calura e rinfrescarti le gote arrossate.… -

Ultime Notizie dalla rete : Era d’Estate Il «Rambo della Foresta Nera» arrestato dopo 5 giorni di fuga Corriere della Sera