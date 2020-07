Emorroidi: quali sono gli alimenti da evitare (Di sabato 18 luglio 2020) Emorroidi: quali sono gli alimenti da evitare. Le Emorroidi sono un disturbo tanto fastidioso quanto comune. Sappi però che si possono combattere e prevenire con uno stile di vita appropriato e con una dieta sana. Quando le Emorroidi si dilatano c’è la cosiddetta “malattia emorroidaria”, che può dipendere da familiarità, ma anche da cause ambientali. Tra le cause si possono ricordare problemi circolatori, obesità, abitudini alimentari squilibrate, una dieta troppo grassa e con poche fibre, la stipsi, la gravidanza, il fumo di sigaretta, l’abuso di alcool, lavori che costringono a stare in piedi per lunghe ore o al contrario la sedentarietà. I sintomi Tra ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Emorroidi quali Ne parliamo col dott. Claudio Missaglia – Di Nadia Clementi ladigetto.it Emorroidi di iv grado e ragade anale

ho un bel prolasso di IV grado, ci ho sempre convissuto e in verità mi davano un pò di fastidio solo se magari il giorno prima avevo esagerato con cibi e bevande. In maniera molto stupida ed ignorante ...

ho un bel prolasso di IV grado, ci ho sempre convissuto e in verità mi davano un pò di fastidio solo se magari il giorno prima avevo esagerato con cibi e bevande. In maniera molto stupida ed ignorante ...