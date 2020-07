Elodie senza trucco e senza filtri. Al naturale la cantante fa sognare: fa foto (Di sabato 18 luglio 2020) Elodie si conferma regina dei tormentoni estivi del 2020. Con Guananà e Ciclone, le sue ultime hit, la ex allieva di Amici di Maria De Filippi pare proprio intenzionata a far ballare tutta Italia. Tra l’altro pochi giorni fa Elodie ha festeggiato un importante traguardo: ha ricevuto il disco d’oro con “Guaranà”. E come non fare caso all’outfit indossato dalla meravigliosa Elodie nel post in questione! È da mesi che viene ormai considerata una vera e propria icona di stile e anche questa volta non ha deluso le aspettative degli appassionati di moda. Bandana e costume intero in coordinato: super trendy. Ancora una volta ha affidato il suo look a Versace, la Maison che l’ha vestita anche all’ultimo Festival di Sanremo e questa volta ha puntato su un costume dalla stampa barocca ... Leggi su caffeinamagazine

alfredooscuotto : Senza dubbio Elodie meritava di vincere questo #Sanremo già solo perchè ha sfoggiato Versace per 5 serate - kickboxingfa : @davideGagliozzi @annalisa_scar @MatMaz72 @davide_procopio @Pausinisimili @luca1897luca @DamDamD80664664… - fedeedoscana : @DamDamD80664664 È da manuale di gestione e marketing sul come non gestire un artista. Terminata l'ennesima esperie… - peppe_zk : RT @gianluca89S: Se esistono espressioni più efficaci di “femminone fotonico” suggerite pure. Ma la bellezza? Ma il sex appeal? Senza parol… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie senza Elodie su Instagram si mostra senza trucco: nella foto è stupenda DiLei Vip Elodie su Instagram si mostra senza trucco: nella foto è stupenda

La cantante romana sembra star vivendo un momento di particolare successo, collezionando una hit dietro l’altra, senza sbagliare un colpo. La cosa, in realtà, non dovrebbe stupire: Elodie ...

Pillole Gossip: Vianello parla della morte della figlia, Elodie si confessa su Maria

“Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa e molto personale. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. E’ un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fa ...

La cantante romana sembra star vivendo un momento di particolare successo, collezionando una hit dietro l’altra, senza sbagliare un colpo. La cosa, in realtà, non dovrebbe stupire: Elodie ...“Una cosa improvvisa, mai immaginata per cui molto dolorosa e molto personale. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. E’ un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fa ...