Elettra Lamborghini: preservativi e vibratori in camera, l'omaggio dell'hotel è piccante (Di sabato 18 luglio 2020) preservativi, sex toys e vibratori per Elettra Lamborghini che ha gradito il particolare kit di benvenuto nell'albergo dove era ospite di Dolce&Gabbana. Dolce&Gabbana sono riusciti a stupire Elettra Lamborghini con il piccante kit di benvenuto che la cantante ha trovato nella sua camera d'albergo: una scatola che conteneva tra l'altro preservativi e un vibratore. Preoccupato da una scritta sullo specchio, Il fidanzato Afrojack le ha consigliato scherzosamente di dormire a casa. Elettra Lamborghini in questi giorni è impegnatissima nella promozione del disco La Isla, uscito da poco, come ha scritto sul suo profilo Instagram. Elettra ... Leggi su movieplayer

