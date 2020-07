Ekaterina Alexandrovskaya, morta suicida la pattinatrice: aveva 20 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Ekaterina Alexandrovskaya, morta suicida la pattinatrice: aveva 20 anni Ekaterina Alexandrovskaya, ex campionessa di pattinaggio artistico, si è tolta la vita a 20 anni, lanciandosi dalla finestra del suo appartamento a Mosca. La giovane pattinatrice russa naturalizzata australiana si è suicidata nella notte tra il 17 e il 18 luglio e ha lasciato un biglietto d’addio prima di compiere quel tragico gesto. Ekaterina Alexandrovskaya è stata campionessa di pattinaggio artistico e si era esibita in coppia con Harley Windsor. La giovane pattinatrice, secondo le prime ricostruzioni, era in stato d’ebrezza ... Leggi su tpi

