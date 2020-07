Ecco la lista dei nuovi presidi negli istituti romani (Di sabato 18 luglio 2020) Cambia la mappa dei capi di istituto della Capitale tra sorprese e novità. La definizione degli incarichi è cristallizzata nel documento (sotto il file allegato) che illustra i movimenti dei dirigenti scolastici dell'intera regione per l'anno scolastico 2020-21 firmato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale Rocco Pinneri. Tanti i presidi confermati alla scadenza del contratto. Tra loro anche nomi noti, come Valeria Defina all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Paola Senesi al Liceo classico Giulio Cesare di Corso Trieste, Tiziana Sallusti al Mamiani, Stefano Sancandi al Primo Levi, Patrizia Giordano all'IC Goffredo Petrassi a Vigna Clara, Federico Spanò all'IC Via T. Mommsen alla Caffarella, Anna Messinese al superiore Giorgio Ambrosoli di via della Primavera, Chiara Simoncini all'IC Artemisia Gentileschi, Filomena Sannino ... Leggi su iltempo

borghi_claudio : @GPL_cell @LepantoVienna @Fragment_84 E' molto peggio quando lo zero virgola ti fa perdere. Ecco qui un preclaro ca… - tempoweb : Ecco la lista dei nuovi presidi negli istituti romani #presidi #scuole #roma - _Rainxdr0ps_ : RT @Sfigatto: ECCO LA LISTA DELLE PERSONE CHE MI STANNO SIMPATICHE LA MATTINA APPENA SVEGLIO: - flowersarctic : RT @xneedhug: @annoiatoh24 ecco perché ringrazio JustEat di esistere?? No va beh per ordinarmi cibo non mi faccio troppi problemi, ma quando… - taeisinmyblood : @minsgcat Ecco questo mi manca ancora (ho una lista di drama che seguo scrupolosamente in ordine per cui mi ci vuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco lista Comunali a Venezia, ecco il simbolo della lista di Bettin La Nuova Venezia San Salvo, ecco il rimpasto: Lippis nuovo vicesindaco, Faga entra in Giunta

Giancarlo Lippis nuovo vicesindaco al posto di Maria Travaglini, Tony Faga che entra in giunta al posto del dimissionario Oliviero Faienza. Quelle che avevamo presentato, due settimane fa, come indisc ...

Ecco la lista dei nuovi presidi negli istituti romani

Cambia la mappa dei capi di istituto della Capitale tra sorprese e novità. La definizione degli incarichi è cristallizzata nel documento (sotto il file allegato) che illustra i movimenti dei dirigenti ...

Giancarlo Lippis nuovo vicesindaco al posto di Maria Travaglini, Tony Faga che entra in giunta al posto del dimissionario Oliviero Faienza. Quelle che avevamo presentato, due settimane fa, come indisc ...Cambia la mappa dei capi di istituto della Capitale tra sorprese e novità. La definizione degli incarichi è cristallizzata nel documento (sotto il file allegato) che illustra i movimenti dei dirigenti ...