È morto Silvio Marzolini, con lui Maradona vinse il suo primo titolo (Di sabato 18 luglio 2020) Il Boca dice addio a Silvio Marzolini morto nella notte all’età di 79 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore. Per gli argentini, soprattutto, è stato il miglior terzino sinistro di sempre, ma anche il tecnico con cui un giovane Diego Armando Maradona ha vinto il suo primo titolo. Maradona l’ha ricordato così su Instagram “Nel 1981 con la guida di Marzolini molti ragazzini del Boca vinsero il loro unico titolo. Quel gruppo con tanti ‘nene’ lo hai gestito in modo incredibile. Sei stato un’eccellente persona, un grande giocatore e un grande allenatore. Mille grazie, Silvio. Riposa in pace” Visualizza questo post su ... Leggi su ilnapolista

napolista : È morto #SilvioMarzolini, con lui #Maradona vinse il suo primo titolo È stato il primo allenatore di Maradona e co… - SSCNapoliFeed : Morto Silvio Marzolini, il tecnico con cui Maradona vinse il primo titolo al Boca - Notiziedi_it : Morto Silvio Marzolini, il tecnico con cui Maradona vinse il primo titolo al Boca - AsrMaiSolaMai10 : RT @andrea_pecchia: È morto Silvio #Marzolini, il tecnico con cui #Maradona vinse il primo titolo al @BocaJrsOficial. Per tutti gli argenti… - andrea_pecchia : È morto Silvio #Marzolini, il tecnico con cui #Maradona vinse il primo titolo al @BocaJrsOficial. Per tutti gli arg… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Silvio Morto Silvio Marzolini, il tecnico con cui Maradona vinse il primo titolo al Boca La Gazzetta dello Sport Morto Silvio Marzolini, leggenda del Boca Juniors: il ricordo di Maradona

Era nato nel 1940 Marzolini, che è morto a 79 anni. Era una leggenda del Boca Juniors ... Eri una persona eccellente, un campione come calciatore e come allenatore. Grazie mille Silvio, che tu possa ...

Morto Silvio Marzolini, il tecnico con cui Maradona vinse il primo titolo al Boca

3”. Silvio Marzolini è morto nella notte all’età di 79 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore. Da terzino una vita al Boca, da tecnico un maestro delle juniores, oltre che il campione sempre col ...

Era nato nel 1940 Marzolini, che è morto a 79 anni. Era una leggenda del Boca Juniors ... Eri una persona eccellente, un campione come calciatore e come allenatore. Grazie mille Silvio, che tu possa ...3”. Silvio Marzolini è morto nella notte all’età di 79 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore. Da terzino una vita al Boca, da tecnico un maestro delle juniores, oltre che il campione sempre col ...