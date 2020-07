È morto John Lewis, addio all’attivista simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani (Di sabato 18 luglio 2020) L’attivista per la non violenza e voce dei diritti civili negli Stati Uniti John Lewis è morto all’età di 80 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro al Pancreas. Lewis marciò con Martin Luther King nel 1965 da Selma a Montgomery e fu brutalmente picchiato dalla polizia nel noto “bloody sunday” del ponte Edmund Pettus, quando durante la prima marcia per i diritti civili i manifestanti vennero attaccati con manganelli e gas lacrimogeni dagli agenti. «Ho versato sangue su quel ponte. Pensavo che sarei morto. Pensavo di aver visto la morte», aveva detto Lewis. July 18, 2020 «L’America piange la morte di uno dei più grandi ... Leggi su open.online

LaStampa : Morto John Lewis, marciò con Martin Luther King per i diritti civili - Corriere : Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani - Agenzia_Italia : Usa: è morto John Lewis, titano dell'attivismo per i diritti civili - giap87625642 : RT @TucciTuccio: Atlanta, 17 luglio 2020 è morto John Robert Lewis John Lewis era il più giovane dei Sei grandi leader dei diritti civili(… - AtlanteUsa2020 : È morto John Lewis, ultimo campione dell’era dei diritti civili, l’ultima volta in pubblico era andato a vedere ila… -