È difficile convincere gli italiani a leggere se certi romanzi sono così noiosi (Di sabato 18 luglio 2020) Ennesimo rapporto sulle abitudini di lettura. Ennesimo grido d’allarme su quanto poco leggono gli italiani. Non varrà come consolazione – agli occhi del Centro per il libro e per la lettura del ministero dei Beni culturali e dell’Aie, Associazione italiana editori, che hanno commissionato il sondagg Leggi su ilfoglio

Ennesimo rapporto sulle abitudini di lettura. Ennesimo grido d’allarme su quanto poco leggono gli italiani. Non varrà come consolazione – agli occhi del Centro per il libro e per la lettura del minist ...

Gli sconti non bastano a rilanciare le vendite: “C’è bisogno dei saldi”. Ecco cosa non funziona nel difficile rilancio post-emergenza

Manca quel nome che luccica: «saldi». E le vendite non decollano. Nell’estate del Covid, il mese della grande abbuffata degli sconti è diventato quello delle promozioni variabili. I saldi infatti poss ...

