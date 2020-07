Dopo Notre Dame, brucia la Cattedrale di Nantes. Si indaga su un’origine dolosa (Di sabato 18 luglio 2020) A poco più di un anno dall’incendio che ha distrutto il campanile di Notre Dame, oggetto di una delicatissima opera di ricostruzione che vede impegnati operai e architetti, un’altra cattedrale di Francia torna a bruciare. Si tratta di quella di Nantes dedicata ai Santi Pietro e Paolo, uno dei più noti esempi di architettura gotica del Paese il cui corpo centrale ha iniziato a prendere fuoco stamattina presto, verso le 7.45. I vigili del fuoco della Loira Atlantica sono riusciti a domare le fiamme già intorno alle 10, lasciando che un denso fumo nero sgorgasse dall’edificio rendendo necessario l’intervento della polizia per isolare il distretto. https://twitter.com/JeanMessiha/status/1284379856856387586 Leggi su vanityfair

