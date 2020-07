Donna palpeggiata e presa a schiaffi in centro: uomo arrestato per violenza sessuale (Di sabato 18 luglio 2020) È stata aggredita alle spalle, è stata palpeggiata con insistenza e, quando ha trovato la forza di reagire, è stata colpita in pieno volto. Venerdì mattina da incubo per una Donna di 33 anni, che è ... Leggi su milanotoday

Palpeggiata e schiaffeggiata da un uomo all'uscita da un supermercato nel centro della città. Questo l'incubo che una donna di 33 anni ha vissuto nella mattinata di ieri, venerdì 17 luglio, a Milano.

Palpeggiata e schiaffeggiata da un uomo all'uscita da un supermercato nel centro della città. Questo l'incubo che una donna di 33 anni ha vissuto nella mattinata di ieri, venerdì 17 luglio, a Milano.È stata aggredita alle spalle, è stata palpeggiata con insistenza e, quando ha trovato la forza di reagire, è stata colpita in pieno volto. Venerdì mattina da incubo per una donna di 33 anni, che è ...