Don Balon: La Juve pensa a Pochettino per sostituire Sarri, ma non c’è l’ok di Cristiano Ronaldo (Di sabato 18 luglio 2020) La Juve avrebbe le idee oramai chiare sulla volontà di chiudere con l’attuale tecnico Maurizio Sarri, si è fatta infatti avanti negli ultimi giorni il nome di Pochettino per la panchina bianconera nella prossima stagione. Don Balon riferisce che la società di Agnelli non sarebbe soddisfatta del lavoro fatto da Sarri nonostante il nono titolo consecutivo perché pensano che il toscano non abbia sfruttato al massimo una squadra costruita per vincere lo scudetto con maggiore facilità e per giocare in Champions League. La dirigenza Juventina non ha ancora preso una decisione definitiva, ma questo non li ha bloccati dal prevedere opzioni alternative e una di queste è appunto Mauricio Pochettino. Ma come ... Leggi su ilnapolista

