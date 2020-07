Domenech sull’Atalanta: “non vedo come possa impensierire il Psg” (Di domenica 19 luglio 2020) L’Atalanta sta disputando una stagione veramente entusiasmante, oggi però è arrivato solo un pareggio contro il Verona che non cambia il giudizio sulla squadra di Gasperini. I nerazzurri, come confermato anche dall’allenatore, pensano già alla Champions League e alla partita contro il Psg. L’ex commissario tecnico della Francia Raymond Domenech, non crede ad un passaggio del turno per il club italiano. “Non vedo come questa squadra dell’Atalanta possa preoccupare il PSG. È troppo debole difensivamente”. Ha scritto su Twitter l’allenatore. Il Psg non deve correre il rischio di sottovalutare l’Atalanta, una squadra veramente forte e che può contare sulle gambe tante partite di campionato, la squadra francese invece ... Leggi su calcioweb.eu

